بالصور.. أمانة جدة تزيل 645 خيمة عشوائية وتصادر 150 بسطة

نايف السالم(صدى):

واصلت أمانة محافظة جدة وبلدياتها الفرعية، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، حملات الأسبوع الثاني لمعالجة مظاهر التلوث البصري مستهدفة مواقع المخيمات والصنادق العشوائية والمظلات المشوهة للمظهر العام، إلى جانب تعقبها للباعة الجائلين في أحياء المحافظة.

وأزالت الأمانة في نطاق 3 بلديات 645 خيمة عشوائية، شمل ذلك نطاق بلدية المليساء، والتي تمكنت من إزالة 316 خيمة غرب طريق الليث جنوب المنطقة الصناعية، في حين أزالت بلدية أم السلم 278 خيمة شرق جدة، وعلى طريق عسفان أزالت بلدية طيبة الفرعية 51 خيمة.

وفي سياق متصل وضمن جهود الأمانة وبلدياتها الفرعية في تعقب الباعة الجائلين ومعالجة التلوث البصري؛ أتلفت الفرق الرقابية خلال الأسبوع الجاري في عدد من الأحياء نحو 150 بسطة وعربة بيع متجولة وصادرت خلالها مواد غذائية وألعابًا ومواد استهلاكية متنوعة، وشملت الحملات نطاق بلدية جدة الجديدة على طريق الكورنيش والواجهة البحرية والتي أتلفت وصادرت عدداً من البسطات والعربات والمواد الغذائية إضافة لألعاب الأطفال، كما شملت الجهود نطاق بلديات (البلد، والشرفية، والمطار والجامعة الفرعية).

يأتي هذا ضمن خطط أمانة محافظة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

