بالصور.. الكشف عن ” فورد فوكاس ” 2019 الجديدة
كشفت فورد عن الجيل الرابع من فوكاس في نسختي الهاتشباك بخمسة أبواب والاستيشن واجن فيما تعتمد السيارة الجديدة على قاعدة البناء C2 الجديدة من أجل الحماية الفائقة في الحوادث والكفاءة الايروديناميكية كما أن أكثر الجوانب التي تحققها القاعدة الجديدة الرحابة والاتساع مع قاعدة عجلات أطول من السابق بواقع 53 مم .
وتأتي السيارة أخف في الوزن عن السابق بواقع 88 كجم وتعتبر الافضل في فئتها في معامل السحب بواقع 0.250 للسيدان التي ستصنع في الصين و0.273 للهاتشباك كما تم تحسين استهلاك الوقود ومستوى الانبعاثات الكربونية بواقع 10%. ومن حيث التصميم, فتصميم الجيل الرابع من السيارة يعتبر متطور عن السابق بشكل أقرب للكروس أوفر في مستوى التجهيز أكتيف .
ويمكن للمشترين في أوروبا الحصول على السيارة بمستويات التجهيز تريند وتيتانيوم وST-Line و Vignale كما ستضاف نسخ ST وRS للاصدارات بعد ذلك . وتأتي السيارة بنظام غلق فتحات شبكة التهوية بصورة قياسية ومساعد التوجيه Evasive وممتصات صدمات قابلة للتحكم بشكل مستمر ونظام الحفاظ على السيارة في وسط المسار ومساعد الركن النشط 2 ونظام الاضاءة التنيؤي بالمنحنيات ومساعد ما قبل التصادم بنظام رصد للمشاة والدراجات وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة ومشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو ونظام ترفيهي SYNC 3.
كما تأتي بنظام صوتي راقي B&O بقوة 675 واط وسيحصل المشترين في أوروبا على اختيار الحصول على محرك ايكوبوست 1 و1.5 لتر بجانب محركات ديزل بشاحن توربيني بين 1.5 و2 لتر ايكوبلو مع أعلى اصدارات المحركات بقوة تتراوح بين 180 و148 حصان على التوالي. كما زودت السيارة بنظام وقف الاسطوانات للمحرك في المحرك ايكوبوست 1 و1.5 لتر ويمكن الحصول على ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مع محركات ايكوبلو ديزل .
شعلة الإحتراق[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 3 ساعات
نفس الكرسيدا بكس..!