بالصور.. الكشف عن ” فورد فوكاس ” 2019 الجديدة

لندن(صدى):

كشفت فورد عن الجيل الرابع من فوكاس في نسختي الهاتشباك بخمسة أبواب والاستيشن واجن فيما تعتمد السيارة الجديدة على قاعدة البناء C2 الجديدة من أجل الحماية الفائقة في الحوادث والكفاءة الايروديناميكية كما أن أكثر الجوانب التي تحققها القاعدة الجديدة الرحابة والاتساع مع قاعدة عجلات أطول من السابق بواقع 53 مم .

وتأتي السيارة أخف في الوزن عن السابق بواقع 88 كجم وتعتبر الافضل في فئتها في معامل السحب بواقع 0.250 للسيدان التي ستصنع في الصين و0.273 للهاتشباك كما تم تحسين استهلاك الوقود ومستوى الانبعاثات الكربونية بواقع 10%. ومن حيث التصميم, فتصميم الجيل الرابع من السيارة يعتبر متطور عن السابق بشكل أقرب للكروس أوفر في مستوى التجهيز أكتيف .

ويمكن للمشترين في أوروبا الحصول على السيارة بمستويات التجهيز تريند وتيتانيوم وST-Line و Vignale كما ستضاف نسخ ST وRS للاصدارات بعد ذلك . وتأتي السيارة بنظام غلق فتحات شبكة التهوية بصورة قياسية ومساعد التوجيه Evasive وممتصات صدمات قابلة للتحكم بشكل مستمر ونظام الحفاظ على السيارة في وسط المسار ومساعد الركن النشط 2 ونظام الاضاءة التنيؤي بالمنحنيات ومساعد ما قبل التصادم بنظام رصد للمشاة والدراجات وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة ومشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو ونظام ترفيهي SYNC 3.

كما تأتي بنظام صوتي راقي B&O بقوة 675 واط وسيحصل المشترين في أوروبا على اختيار الحصول على محرك ايكوبوست 1 و1.5 لتر بجانب محركات ديزل بشاحن توربيني بين 1.5 و2 لتر ايكوبلو مع أعلى اصدارات المحركات بقوة تتراوح بين 180 و148 حصان على التوالي. كما زودت السيارة بنظام وقف الاسطوانات للمحرك في المحرك ايكوبوست 1 و1.5 لتر ويمكن الحصول على ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مع محركات ايكوبلو ديزل .