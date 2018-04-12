الطالبة سديم المبدّل من الرياض بطلة لتحدي القراءة العربي على مستوى المملكة

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

حققت الطالبة سديم بنت عبدالعزيز المبدّل من الثانوية ٢٥ التابعة للادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة لتصبح بطلة تحدي القراءة ، وستمثل الوطن في منافسة قريناتها الفائزات من الدول العربية في أمارة دبي وذلك خلال حفل إعلان أسماء الفائزات والذي حضره وكيل وزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ووكيلة التعليم الدكتورة هياء العواد وممثلة المشروع الأستاذة نجلاء الشامسي والمساعدة للشؤون التعليمية بالرياض ريم الراشد وكوكبة من القيادات التعليمية بالوزارة وعضوات لجنة تحدي القراءة بتعليم الرياض ، كما حققت الطالبة برد أبو زنادة المركز الأول في المسابقة الماسية بذات المشروع ، وحصلت الطالبة لينة عمرو جمال على المركز التاسع .

هذا وقد كرمت لجنة مشروع تحدي القراءة العربي عشرين طالب وطالبة تأهلوا للتصفيات النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية وبهذه المناسبة بارك مدير عام تعليم الرياض الأستاذ حمد الوهيبي هذا الفوز الذي حققته سديم كما بارك التكريم الذي حظيت به الطالبتين برد أبوزنادة ولينة جمال ومعهد النور للكفيفات.

فيما ثمّن جهود القائمات على تدريب الطالبات ومشاركتهن ومتابعتهن مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات المتقدمة التي حققتها الإدارة العامة للتعليم بالرياض على المستوى المحلي والخليجي والعالمي.

ومن جانبها باركت الراشد لطالبات المملكة الفائزات بالمراكز العشر على مستوى المملكة وخصّت طالبات تعليم الرياض ( سديم عبدالعزيز المبدل ) بطلة تحدي القراءة على مستوى المملكة التي حققت المركز الأول في المسابقة والطالبة برد أبو زنادة التي حققت المركز الأول في المسابقة الماسية بذات المشروع بتهنئة حارة واصفةً إياهن ( بنخبة النخبة ) وهن مفخرة للوطن وللبلاد كما شكرت الراشد الطاقم التعليمي والإداري ولجنة التحدي بتعليم الرياض على جهودهم المبذولة منذ انطلاق المشروع وإلى نهايته وقالت : هذا الفوز ما كان ليتم لولا الله ثم الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة ، كما شكرت الراشد معهد النور على المبادرة المتميزة التي لاقت صدى متميز فنالت التكريم من لجنة المشروع .

في الوقت ذاته قدمت الراشد جزيل شكرها وامتنانها للمعلمات ولأولياء أمور الطالبات لما لهم من فضل فيما حققته الطالبات من إنجاز ، متمنيةَ أن يحذوا جميع الطلاب والطالبات حذوهن .

من جانب ذي صلة كرمت اللجنة معهد النور للكفيفات على المبادرة التي قدمها في المشروع وهي إصدار جوازات سفر بلغة برايل للطالبات للكفيفات .. وهي مبادرة أطلقتها المعلمة أسماء الشهراني وشاركها العمل فيها طالبات المعهد (فاطمة الشهراني وشهد الرسيني ) هذا وشرحت الطالبة في معهد النور شهد خالد الرسيني مبادرة إصدار الجوازات حيث بينت أن الجوازات العادية هي صغيرة الحجم ولا تتسع لطريقة برايل مما جعل الأستاذة أسماء الشهراني تفكر بتصميم جوازات خاصة تشبه الجوازات المستخدمة ولكن بحجم أكبر يمكننا من الكتابة عليها بطريقة برايل وهذه الجوازات أفادتنا كثيراً فهي أولاً منحتنا المساواة فشعرنا بأن حقوقنا تتساوى مع حقوق المبصرين فبإمكاننا الكتابة على الجواز كما يفعلون ومنحتنا أيضاً الاستقلالية ومكنتنا من الكتابة والتعديل وقت ما نشاء ووقت ما نريد ومراجعتها وقراءتها ونحو ذلك من الأمور ، كما أنها أصبحت نموذج للطالبات الكفيفات اللآتي يرغبن المشاركة في مشروع تحدي القراءة العربي القادم بإذن الله .

وأردفت الرسيني بقولها: هذه الجوازات التي ستشجع الطالبات الكفيفات للمشاركة في مشروع تحدي القراءة العربي وستوقد فيهن الشغف والحماس وستكون لنا ذكرى سعيدة بأننا شاركنا في مشروع تحدي القراءة .

هي تجربة ثرية أفادتنا كثيراً ولن ننسى أن تصميمها عملاً إنسانياً قبل أن يكون عملاً ثقافياً يفيد معهد النور في المشاركة بتحدي القراءة العربي .

وفِي النهاية قدمت الطالبة شكرها لمعلمات معهد النور على ما قدمنه لنا من تشجيع مهما كانت الكلمات التشجيعية بسيطة إلا أنها أثّرت فيهن ، مضيفة أنهن –المعلمات- تركن بصمة لاتنسى وأثراً لا يمحى .