ترامب يعتمد قانونًا لمعاقبة مواقع ” تجارة الجنس “

واشنطن(صدى):

اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تشريعًا يهدف إلى معاقبة القائمين على المواقع الإلكترونية التي تسهل تجارة الجنس على الإنترنت.

ويهدف القانون إلى تسهيل المهمة على ممثلي الادعاء وضحايا تجارة الجنس لمقاضاة شبكات التواصل الاجتماعي والجهات الإعلانية وغيرها، ممن يبقي على أي محتوى ينطوي على الاستغلال الجنسي؛ لكن يتعين على الضحايا إظهار أن المواقع الإلكترونية تعمدت تسهيل تجارة الجنس.

وتأتي موافقة ترامب فيما تشدد واشنطن رقابتها على شركات التكنولوجيا بسبب انتهاكها لإجراءات حماية الخصوصية وبيانات العملاء، إذ تتفادى هذه الشركات الرقابة إلى حد كبير.