” الهلال الأحمر ” تعقد دورة تدريبية للمتطوعين بالهيئة للشراكة مع المنظمات الدولية

سعيد العجل(صدى):

تنطلق صباح يوم الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام الدورة التأهيلية للحركة الدولية للصليب الأحمر للمتطوعين والتي تنظمها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقر المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، حيث سيتم خلال هذه الدورة التعريف بالعمل الإنساني للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأدوارها بمشاركة خبراء دوليين في هذا المجال .

وتحرص الهيئة على رفع مستوى الوعي للعمل الإنساني التطوعي والتي ستقدم للمرة الأولى للمتطوعين في الهيئة ، كما سيتم خلال الدورة القيام بتطبيق عملي للمبادئ الأساسية وصلتها بقبول الجمعيات الوطنية وتسهيل عملها .

من جانب آخر ستقدم الدورة شرح عن العمل في حالات الطوارئ مابين أعضاء الحركة الدولية من حيث التشابه في المهام والاختلاف في الاستجابة لمختلف أنواع الكوارث بالإضافة إلى دور الجمعيات الوطنية وأعضاء الحركة الدولية وعملها في النزاعات المسلحة .