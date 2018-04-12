أمانة الشمالية وبلدياتها تزيل 1832 لوحة مخالفة من الشوراع والأحياء

سعيد العجل(صدى):

قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الأول من الحملة التي تستمر ستة أسابيع، ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري بإزالة 448 سيارة تالفة وهياكل مهملة من الشوارع العامة والأحياء، وإزالة 1832 لوحة إعلانية عشوائية ومخالفة. بالإضافة لإزالة الكتابات المشوهه للمنظر العام بلغت 9383م٢

وقامت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها بإطلاق حملة مكثفة لإزالة مظاهر التشوه البصري بمدن المنطقة، حيث تم تشكيل العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد وتحسين أي مظهر سلبي في الأحياء والشوارع بجميع محافظات وقرى المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي بأن الحملات المكثفه تستمر ستة أسابيع، وتشتمل تنفيذ العديد من الأعمال والمهام لمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري، إضافة إلى دراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري المنبثق من برامج الرؤية وهي أحد أهداف ورؤية المملكة 2030 .

داعياً العبدي المواطنين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها للحفاظ على جمالية المنطقة وجعلها خالية من الملوثات البصرية.