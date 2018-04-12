بلدية محافظة طريف تضبط مستودعا مخالفا وتصادر 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة

سعيد العجل(صدى):

نفذت بلدية محافظة طريف، ممثلة في إدارة الخدمات قسم صحة البيئة عددا من الجولات الميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة ،وذلك توجيه من رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي .

حيث تم خلال الجولة ضبط مستودع مخالف يحتوي على مواد غذائية مخالف للأنظمة والاشتراطات الصحية . وعلى إثر ذلك تمت مصادرة 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة ، بسبب سوء النظافة والتخزين والحفظ .

وقد اتخذت البلدية الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك حسب ماتقتضيه الأنظمة والتعليمات، وتؤكد بلدية محافظة طريف للجميع الحرص على عدم التهاون في الأمور المتعلقة بصحة الإنسان .