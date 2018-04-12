4 شباب يحتجزون فتاة قاصر ويتناوبون اغتصابها

مليكة فؤاد(صدى):

تعرضت فتاة مغربية ” 17 عاماً ” لحادثة بشعة، حيث اقدم أربعة شباب على اغتصابها بالتناوب عقب احتجازها بشقة أحدهم .

وأعلنت الشرطة المغربية بالدار البيضاء ، تمكنها من تحرير فتاة قاصر ، احتجزها أربعة شباب داخل شقة أحدهم وتناوبوا اغتصابها وهتك عرضها ، عقب ورود بلاغ من أهلها بتغيبها .

وأكدت الشرطة في بيانها الإعلامي، أنه تم ضبط صاحب الشقة فيما جاري ضبط باقي المتهمين لتقديمهم للمحاكمة .