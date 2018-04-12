4 شباب يحتجزون فتاة قاصر ويتناوبون اغتصابها
تعرضت فتاة مغربية ” 17 عاماً ” لحادثة بشعة، حيث اقدم أربعة شباب على اغتصابها بالتناوب عقب احتجازها بشقة أحدهم .
وأعلنت الشرطة المغربية بالدار البيضاء ، تمكنها من تحرير فتاة قاصر ، احتجزها أربعة شباب داخل شقة أحدهم وتناوبوا اغتصابها وهتك عرضها ، عقب ورود بلاغ من أهلها بتغيبها .
وأكدت الشرطة في بيانها الإعلامي، أنه تم ضبط صاحب الشقة فيما جاري ضبط باقي المتهمين لتقديمهم للمحاكمة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45568 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
.[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوة الا بالله لعنة الله على المفسدين و المعتدين والظالمين لاوفقهم الله
أشهدك يالله اني أبرء من هذه الافعال والأعمال ليوم الدين وأسأل الله أن يحفظ أعراض وشرف جميع المسلمين والمسلمات ويستر عليهم دنيا واخرة
لزهارى ،الوادي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
التساهل فى الأحكام لقضايا الاقتصاب تؤدى الى أسوأ من ذالك لو وقعت الحادثة فى جنوب أفريقيا مثلا او البرازيل لقلنا ما قلنا لأنهم معتادون على ذالك أما ان يقع الحادث فى بلد ( اسلامى محافظ ) هو الغير معقول ولا مقبول !؟