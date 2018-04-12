موعد الإعلان عن أسماء المستفيدين بالدفعة الرابعة لبرنامج سكني

نايف السالم(صدى):

من المقرر أن تنشر وزارة الإسكان، أسماء مستفيدي الدعم ببرنامجي ” سكني 2018 ” الدفعة الرابعة، ومستحقي الوحادت السكنية والأراضي السكنية، في 15 أبريل الجاري.

وتنشر الوزارة أسماء المستفيدين عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط هنا.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت عن الدفعة الثالثة من برنامج سكني لشهر مارس الجاري، والتي شملت 21.7 ألف منتج تمويلي وسكني، و تضمنت 8 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسلم أو تحت الإنشاء و5.3 ألف أرض سكنية مطورة، 8.3 ألف قرض عقاري.