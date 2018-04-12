” فيديو ” يرصد لحظة وداع طلبة ومدير لطالبين يمنيين بمدرسة في الرياض

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة وداع طلبة ومدير مدرسة بالرياض، لطالبين من ” اليمن ” .

وأبرز الفيديو، لحظة توديع المدير والطلاب، للطالبين اليمنيين، وهم يحيونهم متأثرين.

يُذكر أن الطالبين اليمنيين، من المتوفقين في الدراسة وقد خرجنا، بتأشيرة، خروج نهائي.