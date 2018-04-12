” فيديو ” يرصد لحظة وداع طلبة ومدير لطالبين يمنيين بمدرسة في الرياض
أظهر مقطع فيديو، لحظة وداع طلبة ومدير مدرسة بالرياض، لطالبين من ” اليمن ” .
وأبرز الفيديو، لحظة توديع المدير والطلاب، للطالبين اليمنيين، وهم يحيونهم متأثرين.
يُذكر أن الطالبين اليمنيين، من المتوفقين في الدراسة وقد خرجنا، بتأشيرة، خروج نهائي.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك فش تتأثرواااا….
بعد كم سنه راح يكبروا ويرجعوا مستثمرين..
واحد فاتح مطعم مثلوثه بجنوب الرياض والثاني بشمال الرياض.. وبعد يمقن يوظفوا زملاهم الي بالمدرسه لوزم السعوده…
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي طريق الوديعة يفوت تريلات …ناس رجعت لبلدها اش يعني..
خالد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
100% فيه غلط املائي (يُذكر أن الطالبين اليمنيين، من (المتوفقين) في الدراسة)الصواب/ متفوقين
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 58 دقيقة
منظر مؤثر
الموضوع يا اللهو البرئ مو يفوت تريلات وكلام ماله داعي الموضوع مبادره من مدير المدرسه والطلاب لتوديع زملائهم با المدرسه
مبادره طيب من المدير والطلاب يشكرون عليها
معلمة[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يجزاهم خير
ويفرج كربة اليمن ويوحد كلمتهم ويجمع شملهم ويصلح حالهم
نمر سيبان[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 27 دقيقة
االي يقول الوديعه تفوت تريلات اتحداك انك منتة سعودي اصلي السعوديين الاصل مايقولون هذا كلامك السعودية بلاد الحرمين ترحب بلبعيد قبل الثريب ياظنبيفة
نمر سيبان[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 27 دقيقة
القريب
عبدالله[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذي الدنيا كذا ماتصفو لأحد
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 16 دقيقة
ابك .. فش حدى يغلط….
اللهو البري ما غلط… حتى رئيس امريكا ضرمبيط العظيم يطالب بتسفير المهاجرين رغم ان أمريكا تدعي الديمقراطيه…
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 9 دقائق
اصل منك يالضبعة. مانته نمر ..
اش يعني يودعوهم ويصنعوا هلامة لوانك مع يهودي وعشته ودعته..
واليمنيين كلهم خونة للسعودية هي بلدهم الثاني وانته اعمى ماتشوف ..يأكلوا خيراتها بعد الله ويقابلوها بالصواريخ…
انته اليمني..ع كذا