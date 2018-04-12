إيقاف 3 شركات عن مزاولة نشاطها في مجال التأمين

عادل الحربي(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” إيقاف ثلاث شركات عن مزاولة نشاطها في مجال التأمين، لافتة إلى أن الشركات هي: شركة مدى لإدارة المطالبات التأمينية، والشركة السعودية لإدارة مطالبات التأمين الصحي المحدودة، وشركة كروفورد السعودية للمعاينة وتقدير الخسائر المحدودة.

وأوضحت المؤسسة أن ذلك اعتبارًا من تاريخ 26 / 07 / 1439هـ الموافق 12 / 04 / 2018م ؛ لعدم التزام الشركات المذكورة بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أنها ستتخذ وستستكمل كافة الإجراءات النظامية تجاه الشركات المذكورة، وفقًا لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.