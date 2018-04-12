البداية من بلاغ مصري.. ” التجارة ” تطيح بوافد يزاول الغش والتقليد

حمود العنزي(صدى):

أطاحت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار، صباح اليوم، بوافد عربي يعمل لحسابه الخاص ويدير معملاً في حي الإسكان جنوب الرياض استغل لممارسة أعمال الغش والتقليد لمواد التنظيف المقلدة.

وتفصيلاً، بدأ الأمر عندما ورد إلى الوزارة بلاغاً من خارج المملكة عن المعمل المذكور، ومن ثم باشرت الفرق الميدانية بالتعاون والتنسيق مع الحملة الأمنية المشتركة بشرطة الرياض أعمال الرصد والتحري لمراقبة الموقع وإعداد كمين محكم للوافد.

وضبطت الوزارة أربعة عاملين من جنسية آسيوية يقومون بأعمال الغش والتقليد في تصنيع العبوات البلاستيكية وتقليد علامتي كلوركس وفيري، وكذلك وضع الملصقات على العبوات المعبأة؛ تمهيداً لتصريفها في الأسواق.

وتضمنت المضبوطات، 6 مكائن ومعدات تستخدم في أعمال التعبئة، و ١٤ خزان مواد كيميائية سائلة سعة ١٠٠٠ لتر، و٢٠٠٠ عبوة كلوركس معبأة جاهزة للبيع و٤٥٠٠ عبوة أخرى فارغة جاهزة للتعبئة بأحجام مختلفة، و ١٦٥٠٠ عبوة فيري جاهزة للبيع بأحجام مختلفة، و41.500 ملصق مقلد وكرتون فارغ.

كما تم ضبط فواتير توزيع لمؤسسات وهمية، وتفاصيل معلومات المطبعة التي يجري التعامل معها لطباعة وتقليد العلامات التجارية، في سيارة الوافد.