قرقاش: من الرياض نسعى لبلورة مواقف موحدة تعزز الاستقرار

نايف السالم(صدى):

حضر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، اجتماعًا تحضيريا لقمة الرياض العربية، بمشاركة وزراء خارجية العرب.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :” من الرياض عاصمة العزم والحزم العربي مشاركا في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، نسعى لبلورة مواقف موحدة تعزز الإستقرار وترفض التدخلات الإقليمية في شؤونا، وتفعِل الدور العربي في قضايا المنطقة ” .

وتابع : ” مواقف الإمارات الوسطية والمعتدلة الساعية إلى بلورة إجماع عربي دور نفخر به ونجد فيه الرسالة السامية في هذه الظروف المضطربة، من الرياض العزيزة تبدأ إرهاصات إسترجاع العرب لدورهم ” .