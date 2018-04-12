نقل سياح المملكة لـ ” دبي ” خلال 40 دقيقة عبر ” الهايبر لوب “

علي القحطاني(صدى):

أصدرت ” كوليرز إنترناشيونال ” دراسة تتضمن قائمة المشاريع التي تم إطلاقها لتطوير البنية التحتية السياحية في منطقة الخليج، والتي من بينها مشروع ” هايبرلوب ” للقطارات السريعة، ومشروع قطار الحرمين السريع، بالإضافة إلى تطوير عدة مطارات دولية رئيسية في المملكة، ومشاريع توسعة المطارات في الإمارات والبحرين وعمان والكويت.

وأوضحت الدراسة إنه يمكن لقطار ” هايبرلوب ” نقل نحو 3,400 شخصًا في الساعة، و128,000 شخصًا في اليوم، و24 مليون شخصًا في السنة، مضيفة: ” إن توفير خيار فائق السرعة لتنقل السكان والسياح بين دبي وأبوظبي خلال 12 دقيقة فقط يمثل خطوة أولى فحسب. ”

وأضافت أنه من خلال ” هايبر لوب ” : ” يمكن أيضًا ربط الإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في المستقبل؛ حيث ستستغرق الرحلات بين دبي والفجيرة 10 دقائق وبين دبي والرياض 40 دقيقة. ”