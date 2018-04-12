لاعب مصري يشبه لاعبي الدوري الكويتي بالموظفين

نواف السالم(صدى):

شبه لاعب الاتحاد السكندري المصري شوقي السعيد، لاعبي الدوري الكويتي بالموظفين، بعد عودته من تجربة احترافية بنادي العربي الكويتي.

وقال ” السعيد ” إن الدوري الكويتي يفتقد للاحترافية، موضحًا أنه لم يشعر بالراحة هناك؛ لذلك اتخذ قرار بالعودة.

وأضاف : ” تلقيت عرضًا اردنيًا عقب رحيلي عن العربي الكويتي ولكنني كنت أرغب في العودة للدوري المصري خاصة وأنني أراه أقوي من الدوريات العربية الاخري “.