لاعب مصري يشبه لاعبي الدوري الكويتي بالموظفين
شبه لاعب الاتحاد السكندري المصري شوقي السعيد، لاعبي الدوري الكويتي بالموظفين، بعد عودته من تجربة احترافية بنادي العربي الكويتي.
وقال ” السعيد ” إن الدوري الكويتي يفتقد للاحترافية، موضحًا أنه لم يشعر بالراحة هناك؛ لذلك اتخذ قرار بالعودة.
وأضاف : ” تلقيت عرضًا اردنيًا عقب رحيلي عن العربي الكويتي ولكنني كنت أرغب في العودة للدوري المصري خاصة وأنني أراه أقوي من الدوريات العربية الاخري “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28526 ] نشر منذ 4 ساعات
مادفعوله🤣🤣🤣
لو كشكشتوه باالدراهم
كان وصلكم للسماء
يمدح فيكم حتى وهو نايم😂😂😂😂
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 3 ساعات
كلام سليم يا القرني
وليش اللاعب مو موظف زيه زي الموظف ياخذ راتب مع ان راتب اللاعب اكثر من الموظف بس با النهايه موظف
المر[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني اللاعب افضل ماهو بمقابل مادي ووقت محدد للتدريب واللعب موظف في النهايه قصده يعني نجوم وهوايه ————— الشعل كله علي المال