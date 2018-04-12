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لاعب مصري يشبه لاعبي الدوري الكويتي بالموظفين

لاعب مصري يشبه لاعبي الدوري الكويتي بالموظفين
نواف السالم(صدى):

شبه لاعب الاتحاد السكندري المصري شوقي السعيد، لاعبي الدوري الكويتي بالموظفين، بعد عودته من تجربة احترافية بنادي العربي الكويتي.

وقال ” السعيد ” إن الدوري الكويتي يفتقد للاحترافية، موضحًا أنه لم يشعر بالراحة هناك؛ لذلك اتخذ قرار بالعودة.

وأضاف : ” تلقيت عرضًا اردنيًا عقب رحيلي عن العربي الكويتي ولكنني كنت أرغب في العودة للدوري المصري خاصة وأنني أراه أقوي من الدوريات العربية الاخري “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 3 ساعات

كلام سليم يا القرني
وليش اللاعب مو موظف زيه زي الموظف ياخذ راتب مع ان راتب اللاعب اكثر من الموظف بس با النهايه موظف

[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني اللاعب افضل ماهو بمقابل مادي ووقت محدد للتدريب واللعب موظف في النهايه قصده يعني نجوم وهوايه ————— الشعل كله علي المال

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