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بالفيديو.. سقوط مروع لشاب من فوق حصان

بالفيديو.. سقوط مروع لشاب من فوق حصان
متابعات(صدى):

تعرض شاب لموقف مٌحرج أمام اصدقاءه، عقب سقوطه بطريقه مروعة أثناء استعراض مهاراته في ركوب الحصان.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب راكضا بالحصان ويقفز فوق الحواجز، وعندما قفز في بركة مياه انزلقت قدم الحصان، مما تسبب في سقوط الأخير بطريقة مروعة وسط ضحكات الموجودين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45568 ] نشر منذ 4 ساعات

بس كذا .. ؟

,, اما سمعتوا بمقولة // كبوة جواد ..؟

,, هذه هي كبوة الجواد ,, والامر عادي ..

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 4 ساعات

صدعت وطقني ابهر ! ويلكم من الله ياللي تضحكون يجيلكم يوم

[ عدد التعليقات: 8406 ] نشر منذ 3 ساعات

ماكل من يركب الخيل خيــال ولا كل خيـل تعجبك هي أصيلـــه☺😁

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