بالفيديو.. سقوط مروع لشاب من فوق حصان

متابعات(صدى):

تعرض شاب لموقف مٌحرج أمام اصدقاءه، عقب سقوطه بطريقه مروعة أثناء استعراض مهاراته في ركوب الحصان.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب راكضا بالحصان ويقفز فوق الحواجز، وعندما قفز في بركة مياه انزلقت قدم الحصان، مما تسبب في سقوط الأخير بطريقة مروعة وسط ضحكات الموجودين.