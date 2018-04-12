حالة الطقس المتوقعة على ملعب مباراة الهلال والفتح

طلال الغامدي(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، عن توقعاته لحالة الطقس على ملعب جامعة الملك سعود الذي من المقرر أن تقام عليه مباراة الفتح والهلال، اليوم الخميس.

وقال ” المسند ” إن الحرارة في الرياض ستكون معتدلة الحرارة ومستقرة الأجواء والسماء صحوة، وأن احتمالية الأمطار ضعيفة أثناء المباراة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الرياح بوجه عام غربية معتدلة، ودرجة الحرارة أثناء المباراة في حدود 23 – 26 درجة مئوية تقريباً، كذلك الرطوبة الجوية نحو 30%.