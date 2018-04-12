بالفيديو.. رسالة من أحد أبطال الحد الجنوبي بعد إصابته إلى زملائه

عادل الحربي(صدى):

يتلقى الضابط في القوات البرية الملكية عبدالرحمن الشواف، العلاج في ألمانيا بعد إصابته في أحد المعارك بالحد الجنوبي؛ كما وجه رسالة إلى زملائه المرابطين في الحد الجنوبي وداخل الأراضي اليمنية.

وقال ” الشواف ” أنهم بإذن الله منصورون وعلى ثغرة من ثغور الإسلام؛ مؤكدًا إنهم مع زملائهم المرابطين بقلوبهم وإن كانوا بعيدين عنهم، لافتًا إلى أن الألمان يتعاملون جيدًا مع المصابين في الحروب.

وفي سياق متصل، شكر الرائد في القوات البحرية، فهد بن غازي الحافي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إصدار قرار بعلاجه من إصابته بألمانيا من خلال قصيدة شعرية، والتي عبّر خلالها عن افتخاره بوجوده بين الجنود المرابطين للدفاع عن الوطن.