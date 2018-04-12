دودج دورانجو تزداد رياضية وشراسة مع باقة Rallye Appearance

واشنطن(صدى):

قدمت دودج سيارتها دورانجو في أمريكا بمحرك هيمي V8 سعة 6.4 لتر كموديل 2018 وتعتبر اسرع سيارة متعددة استخدامات في أمريكا بثلاثة صفوف مقاعد ، كما توجد نسخة دورانجو SRT بسعر 62.995 دولار ، وبالحديث عن اصدار GT من السيارة متوسطة الحجم التي تستوعب 7 مقاعد فيتوفر لها حالياً باقةRallye Appearance.

وقد اختارت GT لاضافة هذه الباقة لأن هذه النسخة تستحق وتأتي بين نسختي SXT بلس وRT وبسعر 37.795 ألف دولار وهو مبلغ جيد مقابل كل التجهيزات التي توفرها وتشمل تسخين للصف الأول والثاني من المقاعد. وتأتي السيارة بدفع خلفي قياسي وناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات قياسي ومحرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر بقوة 295 حصان .

وبالنسبة لباقةRallye Appearance فقد طورتها دودج لزيادة مستوى الرياضية في السيارة ويبلغ سعرها 1.495 دولار وتضيف غطاء محرك عالي الاداء مع فتحات تبريد ومخرجين للحرارة وواجهة أمامية عالية الأداء ومصابيح ضباب LED . ويمكن للمشترين تحسين مظهر السيارة الخارجي بباقة Blacktop وعجلات Brass Monkey فيما تأتي السيارة بعجلات هايبر بلاك 20 بوصة ألومنيوم قياسية كما تأتي بمقاعد جلدية ومدخلات جلدية وباب خلفي كهربائي.