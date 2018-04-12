تركيا تقتل قائد مقاتلة يونانية

أنقرة(صدى):

لقى قائد مقاتلة يونانية، مصرعه إثر سقوط طائرته الميراج 2000-5 في بحر إيجه، خلال مشاركتها في عملية تصد لطائرات مطاردة تركية.

ومن المرجح أن تكون الطائرة اليونانية قد سقطت بسبب النيران التركية.

يذكر أن المقاتلة كانت في عداد دورية من طائرتين تصدتا للتو لطائرات تركية.

ويشار إلى أن الفترة الماضية شهدت أجواء متوترة بين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، خصوصًا بسبب استمرار اعتقال تركيا منذ شهر جنديين يونانيين دخلا بحسب أثينا عن طريق الخطأ للأراضي التركية خلال قيامهما بدورية على الحدود.