ريبيري في قلعة البافاري عام إضافي

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني إلى تجديد عقد جناحه الفرنسي فرانك ريبيري؛ لعام أخر حتى صيف 2019.

وعلى الرغم من التجديد إلا أنه من المرتقب أن يجلس ريبيري أكثر على مقاعد البدلاء في تشكيلة البايرن؛ لمنح مزيد من الوقت لكينغسلي كومان وسيرج غنابري المعار راهنا الى هوفنهايم.

وعلى جانب أخر يأمل اريين روبن تمديد عقده مع بايرن الذي تأهل الاربعاء الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم على حساب اشبيلية الاسباني.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس ، قال إن ما يهم هو كيف يلعبان، والاثنان يلعبان بطريقة استثنائية، حسبما ذكر.