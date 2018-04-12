بالأسماء.. ترقية 96 موظفا وموظفة من منسوبي ” جامعة تبوك “

محمود البلوي(صدى):

صرح الدكتور صالح بن حامد الحربي، عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بأن مدير جامعة ” تبوك ” ، الدكتور عبدالله بن مفرج الذياني، اعتمد محضر الترقيات، رقم 1 لعام 1439 هـ.

وشمل محضر الترقيات، ترقية 69 موظفًا وموظفة، من منسوبي ومنسوبات الجامعة، من إداريين وفنيين، ممن تنطبق عليهم شروط الترقية 30/5/1439هـ، على عدد من المراتب من المرتبة الثانية وحتى العاشرة.

وجاءت القائمة بأسماء الموظفين المرقيين، كالتالي:

1حمود علي محمد الحمود

2بدر مسفر شرار العتيبي

3ناصر نافع مرزوق النخلي

4ماجد فهد صالح الطويهر

5عرار حسن عبده السيد

6رامي محمد صالح الطويلعي

7عبدالله صالح احمد جحلان

8بندر موسى بطيحان الشمري

9بدر هلال محمد البلوي

10عبدالرحمن ناصر حماد الحويطي

11محمد جبر محمدالبويني البلوي

12امل محمد عادي الحموان

13خلود عبدالرحمن حمزه عيسى

14نورة مفلح سلا مة البلوى

15عبدالرحمن عبدالعزيز احمد عفيفي

16محمد عوده مهنا السريحي

17زبن صقر زبن العنزي

18رشا عطاالله علي الفايدي

19عادل محمد حسنين الجهني

20رحمه محمد احمد الشهري

21فايز خالد خلف الشمري

22كريم شايح مناور العنزي

23سلطان عودة سالم المسعودي

24علي سعيد محمد العمري

25سند خضران عيضه الحارثي

26نايف ثفيل فرحان العنزي

27سلطان محيميد راشد الرشيدي

28ماجد عودة ساعد الجهني

29نجاح هليل علي العطوي

30محمد مطيران صالح العطوي

31موسى صالح سلامه العطوي

32فايزة كريم دهيم العنزي

33مها سعود راشد العنزي

34احمد علي جهاش البارقي

35عبدالرحمن علي علي كعبي

36بدريه فالح سليمان البلوي

37ماهر صياح حضيري الجهني

38سعيد حسن محمد القرني

39فواز محمد سليمان العطوي

40حنان سليم صامل البلوي

41طلال محمد عبدالله العمراني

42ريم فيصل محمد العبيدان

43منصور محمد احمدالعثماني البلوي

44هاجر عبدالخالق عبدالسلام الشريف

45محمد حماد فالح البلوي

46رائد قاسم سلمان العطوي

47علي محمد محمد قيسي

48باسم عايد مناع المرواني

49عبده احمد عوض الخالدي

50عبدالناصر عوده صالح البلوي

51سعود سعيد مزيد المطيري

52رانيا حسن محمد الضوي

53عيد عودة سويلم الحويطي

54عوده محمد سليمان الحويطي

55نايف عوده محارب البسيسي

56ريم عيد صالح القبلي

57خضريه عواد محمد العطوي

58محمد صالح عتيق البلوي

59الجازي سويلم جمعان العنزي

60سعيد سالم عواد العطوي

61نورة ظاهر مرزوق البلوي

62عبدالله صالح عبدالله المدني

63عبدالمحسن حميد غضيان العنزي

64سحر عمر محمد درموش

65فاطمه يحيي حسن كعبي

66بخيته محمد مساعد البلوي

67جباره عبدالله سعدان جغيفي

68خالد هليل سليمان العمراني

69نوره عواد محمد العطوي