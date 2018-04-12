بالأسماء.. ترقية 96 موظفا وموظفة من منسوبي ” جامعة تبوك “
صرح الدكتور صالح بن حامد الحربي، عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بأن مدير جامعة ” تبوك ” ، الدكتور عبدالله بن مفرج الذياني، اعتمد محضر الترقيات، رقم 1 لعام 1439 هـ.
وشمل محضر الترقيات، ترقية 69 موظفًا وموظفة، من منسوبي ومنسوبات الجامعة، من إداريين وفنيين، ممن تنطبق عليهم شروط الترقية 30/5/1439هـ، على عدد من المراتب من المرتبة الثانية وحتى العاشرة.
وجاءت القائمة بأسماء الموظفين المرقيين، كالتالي:
1حمود علي محمد الحمود
2بدر مسفر شرار العتيبي
3ناصر نافع مرزوق النخلي
4ماجد فهد صالح الطويهر
5عرار حسن عبده السيد
6رامي محمد صالح الطويلعي
7عبدالله صالح احمد جحلان
8بندر موسى بطيحان الشمري
9بدر هلال محمد البلوي
10عبدالرحمن ناصر حماد الحويطي
11محمد جبر محمدالبويني البلوي
12امل محمد عادي الحموان
13خلود عبدالرحمن حمزه عيسى
14نورة مفلح سلا مة البلوى
15عبدالرحمن عبدالعزيز احمد عفيفي
16محمد عوده مهنا السريحي
17زبن صقر زبن العنزي
18رشا عطاالله علي الفايدي
19عادل محمد حسنين الجهني
20رحمه محمد احمد الشهري
21فايز خالد خلف الشمري
22كريم شايح مناور العنزي
23سلطان عودة سالم المسعودي
24علي سعيد محمد العمري
25سند خضران عيضه الحارثي
26نايف ثفيل فرحان العنزي
27سلطان محيميد راشد الرشيدي
28ماجد عودة ساعد الجهني
29نجاح هليل علي العطوي
30محمد مطيران صالح العطوي
31موسى صالح سلامه العطوي
32فايزة كريم دهيم العنزي
33مها سعود راشد العنزي
34احمد علي جهاش البارقي
35عبدالرحمن علي علي كعبي
36بدريه فالح سليمان البلوي
37ماهر صياح حضيري الجهني
38سعيد حسن محمد القرني
39فواز محمد سليمان العطوي
40حنان سليم صامل البلوي
41طلال محمد عبدالله العمراني
42ريم فيصل محمد العبيدان
43منصور محمد احمدالعثماني البلوي
44هاجر عبدالخالق عبدالسلام الشريف
45محمد حماد فالح البلوي
46رائد قاسم سلمان العطوي
47علي محمد محمد قيسي
48باسم عايد مناع المرواني
49عبده احمد عوض الخالدي
50عبدالناصر عوده صالح البلوي
51سعود سعيد مزيد المطيري
52رانيا حسن محمد الضوي
53عيد عودة سويلم الحويطي
54عوده محمد سليمان الحويطي
55نايف عوده محارب البسيسي
56ريم عيد صالح القبلي
57خضريه عواد محمد العطوي
58محمد صالح عتيق البلوي
59الجازي سويلم جمعان العنزي
60سعيد سالم عواد العطوي
61نورة ظاهر مرزوق البلوي
62عبدالله صالح عبدالله المدني
63عبدالمحسن حميد غضيان العنزي
64سحر عمر محمد درموش
65فاطمه يحيي حسن كعبي
66بخيته محمد مساعد البلوي
67جباره عبدالله سعدان جغيفي
68خالد هليل سليمان العمراني
69نوره عواد محمد العطوي
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