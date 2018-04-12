مدني ميسان يتحرك لتحرير إصبع طفلة علق الخاتم به

نايف السالم(صدى):

نجح الدفاع المدني في محافظة ميسان التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تحرير إصبع طفلة علق خاتم به، ولم يتمكن مستشفى السحن العام من تحريره.

وتفصيلاً، صرَّح المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد سعيد سرحان، بأن للمركز الوطني للعمليات الموحدة تلقى بلاغًا من المستشفى العام بالسحن، حول وجود طفلة بعمر الـ10 أعوام علق بإصبعها خاتم وتعذر تحريره.

وأضاف أن الأمر استدعى تحريك المختصين بفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالمحافظة، إلى المستشفى، حيث تم مباشرة الحالة بمقر المستشفى من قبل فرق الإنقاذ بوجود المختصين من الأطباء بالمستشفى.

ونجح مدني ميسان، في تحرير الخاتم من إصبع الفتاة دون أي آثار جانبية، وخرجت بصحة جيدة مع ذويها من المستشفى.