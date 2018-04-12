شاب سعودي يتحدى ” التوحد ” ويحفظ القرآن الكريم

حمود العنزي(صدى):

أعجز مرض ” التوحد ” الشاب السعودي العشريني، عبد الرحمن الخالدي، عن التفاعل وكثرة الكلام، لكنه لم يمنعه من حفظ القرآن والأناشيد،فهو يهوى الاستماع لألحان وأداء الموسيقار سراج عمر لنشيد ” الوطن ” .

وبالتطرق لتفاصيل القصة، فإن والدة ” عبد الرحمن ” ، بدأت بتدريب طفلها التوحدي، على مهارات التواصل البصري واللفظي؛ حتى أحرز تطورًا من حيث اللغة وكيفية التكلُّم، وإتقان المهارات الاجتماعية، وكيفية الاستجابة للآخرين والتواصل معهم.

وعن حفظ ” عبد الرحمن للقرآن الكريم ” ، قالت والدته، أن لـ ” عبد الرحمن ” مهارة تكرار الكلام ومهارة الذاكرة النسخية، حيث تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ وذلك خلال عام واحد، بالإضافة لما تلقاه في المدارس من تعليم التلاوة ورعاية أطفال وطلبة التوحد.

ويحفظ ” عبد الرحمن ” أرقام الصفحات والآيات والأحزاب، ويقلد أكثر من 20 قارئًا للقرآن، من بينهم الشيخ الحذيفي و السديس والشريم، وشارك في مسابقات عديدة حصل على المركز الأول فيها، وأحرز مراكز متقدمة في مسابقات أخرى.