الجبير: لا سلام أو استقرار في ظل تدخل إيران في شؤون الدول العربية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن التطرف والإرهاب يشكلان خطراً كبيراً على الدولة العربية، مجدداً استنكار المملكة لاعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ29، أن لن يوجد سلام أو استقرار طالما إيران تتدخل في شؤون المنطقة العربية.

وأعرب عن إدانة المملكة لاستخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية لدمشق، في إشارة إلى قصف دوما السبت الماضي بغازي الأعصاب والكلور السامين.

وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية هي المسؤولة عن الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن وصل إلى 217 مشروعاً بتكلفة 925 مليون دولار.

وأشار إلى أن إعادة إعمار العراق فرصة لابد من استثمارها من أجل استمرار مساهمتها مع أشقائها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.