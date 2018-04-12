محترف النصر: موسمنا كان محبطا

طلال الغامدي(صدى):

أعرب محترف نادي النصر البرازيلي ليوناردو بيريرا، عن عدم رضاه عن موسم الفريق الجاري، الذي من المقرر أن ينتهي اليوم الخميس بمواجهة القادسية.

وقال إن الموسم كان مُحبط لهم، مؤكدًا أن جماهيرالعالمي لا تستحق هذا المستوى الذي ظهر عليه النصر.

وأضاف: ” نحن حريصون على أن نختتم الموسم بتحقيق الفوز أمام القادسية.. خرجنا من الموسم بالمركز الثالث الذي يؤهل النصر للمشاركة آسيوياً وأتمنى للعالمي التوفيق في الموسم القادم “.

وتابع : ” بالتأكيد أنا وزملائي لسنا راضين عن ما حققناه في هذا الموسم فقد كانت طموحاتنا كبيرة، ولكننا لم نتمكن من تحقيقها لقد حاولنا أن نكون أفضل مما كنا ولكن عدم الاستقرار الفني أثر علينا “.

واستكمل: ” جماهير النصر كانت وفية معنا وتستحق الكثير وأن يظهر النصر بالصورة التي تتطلع لها جماهيره في الموسم القادم، وأنا أقدر عاطفة جماهير النصر تجاه فريقها وأثمن مواقفهم المستمرة مع الفريق رغم كل الظروف “.