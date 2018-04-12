بالصور.. ” فورد إيدج ST ” تحصل على ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات

متابعات(صدى):

قدمت فورد الجيل الثاني من موديل ايدج في عام 2015 ليكون أفضل في كل الجوانب والآن ظهر موديل 2019 من السيارة في النسخة الأمريكية والأوروبية وقدم في منتصف يناير 2018 في اطار تحسين منتصف العمر وقد طورت السيارة من خلال تحويل ناقل الحركة الأوتوماتيك من 6 سرعات الي 8 سرعات لزيادة الكفاءة.

وتحمل السيارة محرك ايكوبوست V6 سعة 2.7 لتر في الولايات المتحدة بقوة 335 حصان كما يوجد بالسيارة زر عليه حرف S لتشغيل المحرك ونظام نشط للضوضاء لجعل صوت المحرك الصادر من مخارج العادم أقوى وتحسين استجابة الخانق . كما وفرت الشركة تكنولوجياrev-matching في ناقل الحركة الجديد في وضعية سبورت .

كما يتوفر للسيارة باقة Performance تضيف لها مكابح حمراء اللون وأقراص فرامل أكبر لتعظيم التبريد والأداء ولم تعلن فورد بعد أرقام التسارع للسيارة ولكن يتوقع أن تكون الارقام في حدود 7 ثواني بفضل اعتماد السيارة علي نظام دفع كلي قياسي.

وتأخذ ايدج ST الأمور لتصبح قريبة من ايدج سبورت والأخيرة تتسارع في 7.3 ثانية ، وبالنسبة لنسخة أوروبا من ايدج ST فتخلت عن المحرك الايكوبوست لصالح محرك ايكوبلو ديزل بشاحنين توربينيين بقوة 238 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.