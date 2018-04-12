مفتي مصر: بيع وشراء اللايكات ” حرام شرعا “

القاهرة(صدى):

تحدَّث مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور شوقي علام، عن الحكم الشرعي في بيع وشراء ” اللايكات ” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجاز مفتي مصر، بيع وشراء اللايكات في حالة أن يكون عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عدد معين من المستخدمين متفق عليه في مقابل معلوم.

وأكد المفتي أنه يكون من صور التعامل المحرمة شرعاً إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكل وهمي لا يعبر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان.

واعتبر ” علام ” ، أن هذه الصورة من التعامل محرمة شرعًا؛ لكونها من الغش الذي شدد على تحريمه النبي ” صلى الله عليه وآله وسلم ” بقوله: ” من غش فليس مني ” رواه مسلم، مشيراً إلى أنها أكل لأموال الناس بالباطل حرمه الله ” عز وجل ” .