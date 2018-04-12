طفل يولد بعد سنوات من وفاة والديه في حادث سير

بكين(صدى):

توفي زوجان من الصين يسميان شن جي وليو شي، وهما من سكان مقاطعة جيانجسو الساحلية في حادث سير مروع عام 2013.

وكان الزوجان قد جمدا بويضات ملقحة في المختبر قبل وفاتهما، على أمل الحصول على طفل أنابيب؛ ولكن يشاء القدر أن يتوفيا في حادث سير قبل زراعة البويضة المخصبة في رحم الزوجة بإسبوع واحد فقط.

وبعد وفاتهما، قرر أهلهما خوض معارك قضائية للحصول على موافقة بالحق في البويضات المخصبة، وتمكنوا من الحصول عليها واستعانوا بأم بديلة لوضع البويضة المخصب في رحمها، رغم أن الأمر محظور قانونًا في الصين.

ورزقت عائلة الزوجين الراحلين بمولود، في ديسمبر الماضي، ومنحوه اسمه ” تيانتيان ” وتعني الجميل والشهر الماضي احتفلت الأسرة بمرور 100 يوم على مولد الطفل في حفلة صغيرة، بينما قالت جدته: ” قدر هذا الطفل أن يكون حزينًا في هذا العالم. بقية الأطفال لديهم آباء وأمهات لكنه ولد دونهما. “