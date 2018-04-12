بلدية صبيا تغلق 18 منشأة نسائية مخالفة للأنظمة

تركي السالم(صدى):

أغلق القسم النسائي ببلدية محافظة صبيا، أمس، 18 محلاً ومشغلاً نسائياً لعدم الالتزام بالتعليمات النظامية واستيفائها للاشتراطات الصحية، وطبقت جملة من الغرامات المختلفة خلال جولة شملت مجموعة من المنشآت والمراكز النسائية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والتراخيص.

وأفاد رئيس البلدية سفر بن سعد آل زآحم الشهراني، أن الجولات الرقابية مستمرة من أجل تطبيق النظام وتأمين سلامة المنتجات المعروضة للمستهلك في محافظة صبيا، مشيراً إلى أن القسم النسائي تفقد خلال جولات المسائية 73 محلاً ومشغلاً نسائياً في المحافظة وهي جولات مستمرة تستهدف المحافظة كافة خاصة المتعلق بالنشاطات النسائية والرفع بالتقارير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لأصحاب تلك الأماكن.