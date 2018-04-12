ختام معرض كتاب الطفل بفعاليات متنوعة

تركية البدر(صدى):

اختتم معرض كتاب الطفل الأول الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، والذي تشارك فيه 35 دار نشر محلية وإقليمية تقدم كتب الطفل والوسائل التعليمية التدريبية المساعدة.

وشهد المعرض إقامة فعاليات متنوعة مصاحبة تضمنت ورش عمل تدريبية وعروضا مسرحية ومشاركات فرق استعراضية للأطفال وأركان للرسم والتلوين وأخرى للعب والترفيه، وكذلك مشاركة عدد من الفنانين برسوماتهم التي زينت جنبات المعرض.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي بالرياض محمد بن عبدالله السيف أن معرض كتاب الطفل شهد إقبالا كبيرا من الزوار وخاصة الأطفال، والذين حرصوا على شراء الكتب والوسائل التعليمية التي تضمنتها دور النشر، كما استمتعوا بالفعاليات المصاحبة، وخاصة إهداءات الكتب التي قدمها لهم المؤلفين، حيث تضمنت تلك الكتب، كتاب ” المرشد العملي في المسرح المدرسي وكتابة النصوص المسرحية ” للدكتور بندر العسيري، وكتاب ” العندليب الصامت ” للدكتور لميس السليم، إضافة لمجموعة من الكتب التي قام بتأليفها طالبات مدارس التربية النموذجية ممثلة في ابتدائية الريان (بنات) وبإشراف قائدة المدرسة ابتسام الفواز، وتم تقديم ورش عمل للأمهات فيما يخص تدريبهن على كل ما يساعد في تطوير مهارات الطفل وتعزيز قدراته وثقته بنفسه ليكون عضوا فعالا في أسرته ومجتمعه.

وستتضمن الفعاليات اليوم إقامة ورشتي عمل الأولى بعنوان ” القراءة الجهرية ” لمدربة سامية العيسى، والثانية بعنوان ” تقنيات الكتابة للأطفال ” للمدربة فاطمة الحسن، إضافة لفعالية الحكواتي التي يقدمها سعود إبراهيم، كما تم توزيع جوائز قيمة على الأطفال عبارة عن أجهزة آيفون وأجهزة لوحية.