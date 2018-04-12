بالفيديو.. رونالدو يطيب خاطر بوفون بعد طرده

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة الريال ويوغينتوس، أمس الخميس، في إطار دوري ابطال أوروبا نهاية مثيرة بفوز الملكي بضربة جزاء حاسمة؛ نتج عنها طرد الحارس الإيطالي المخضرم ” بوفون “.

وشعر ” بوفون ” بغضب شديد عندما فقدت اليوفي المباراة في دقائق قليلة عقب مجهود فريقه طوال 90 دقيقة.

وتعد مباراة أمس أخر مباراة للحارس في دوري الأبطال؛ حيث من المقرر أن يعتزل قريبًا.

ورصدت العدسات احتضان كريستيانو رونالدو لبوفون بحراراة عند إجراء الأول لقاء مع أحد البرامج عقب المباراة، وقال الدون لبوفون ” أحبك ” مودعًا له.