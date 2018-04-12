فيديو مروع لأطفال يقفزون من الشرفة للهروب من حريق ضخم

واشنطن(صدى):

تعرض مجموعة من الأطفال لحادث مأساوي حيث نشب حريق ضخم باستوديو رقص في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ، اضطرهم للقفز من شرفة المبني للهروب من الحريق .

وهرع المارة لمساعدة الأطفال على الهرب من الحريق بوضع سلم يصل إلى الطابق الثاني بعدما تقطعت بهم السبل، وعندما بدأت حطام المبنى تتساقط، اضطر طفلان إلى القفز خوفا من النيران.

وأكد رئيس فريق الإنقاذ بولاية نيوجيرسي في تصريحات إعلامية ، أنه تم نقل خمسة أطفال إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وكشف أن الإصابات كانت بسيطة، مُشيراً إلى أن الحريق بدأ في الطابق الأول من المبنى، وهو عبارة عن ورشة لإصلاح السيارات قبل أن يشتعل المبنى بالكامل.