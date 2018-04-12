حساب المواطن يوضح ما يتضمنه الدعم المقدم للمستفيدين

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، معلومات هامة تظهر ما يشتمل عليه الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين.

حيث أشار ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أن الدعم يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

وأضاف الحساب أن الدعم يتضمن أيضًا، الأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية، بينما يمكن الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق عبر الرابط: هنا