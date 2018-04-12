” الأمر بالمعروف ” تعقد ورشة عمل بمكة المكرمة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بمركز البحوث والدراسات التابع لوكالة الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير ورشة عمل بعنوان مشروع كتاب(المفيد للعضو الميداني في الحج) استمرت يومين في مكة المكرمة ‏‎بحضور صاحبي الفضيلة وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير الشيخ خالد بن محمد الناصر ووكيل الرئاسة للتوعية والتوجيه الشيخ عبدالرحمن بن مهنا الجهني.

‏‎وناقشت الورشة في يومها الاول محاور عدة عن أهمية التوحيد وما يضاده والتعريف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. والتعريف بالأماكن التوجيهية الثابتة والمؤقتة في مكة والمدينة. والتعريف بالأماكن التأريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

و‎أدار محاور الورشة في يومها الأول فضيلة الوكيل للتخطيط والتطوير الشيخ خالد الناصر موضحا فضيلته أن الرئاسة العامة تعتزم إصدار كتاب تعريفي للعضو الميداني موضحا فيه مايجب عليه معرفته والقيام به أثناء تأديته مهام عمله في موسم الحج.

‏‎وادار محاور الورشة في اليوم الثاني فضيلة وكيل الرئاسة للتوعية والتوجيه الشيخ عبدالرحمن الجهني فيما ناقشت في يومها الثاني محاور عدة شملت التعريف بتنظيم الرئاسة، والتعريف بأعمال العضو الميداني في موسم الحج، التعريف بمسؤلياتهم ومهام الإدارات العامة بالرئاسة العامة فيما له علاقة بموسم الحج والعمرة، ومهام ومسؤليات المراكز التوجيهية.

وشارك في اثراء محاور الورشة عدد من مديري عموم الإدارات العامة في الرئاسة العامة المعنية بأعمال الرئاسة العامة في الحج.

وفِي ختام الورشة استلم المشاركون شهادات حضور الورشة.

وتأتي هذه الورشة في إطار خطط الرئاسة العامة للتطوير والارتقاء بأعمالها الميدانية بشكل تحقق فيه تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ‎وذلك بمتابعة وتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتوظيف البحوث والدراسات في تطوير أعمال الرئاسة العامة.