صرف مستحقات ” دائنين ” معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات

علي القحطاني(صدى):

بدأت الدائرة المشتركة بمحكمة التنفيذ في محافظة الخبر، في صرف مستحقات الدائنين للديون الممتازة من الموظفين والعمالة الذين لهم حقوق على المنفذ ضدهما ” معن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات ” .

وترجع هذه الديون إلى حصيلة المزاد الأول الذي أقيم بالمنطقة الشرقية في 18 مارس الماضي، واستمر لمدة 7 أيام تم خلالها بيع أكثر من 1142 سيارات وشاحنات وحافلات ومقطورات ورافعات ومعدات ثقيلة بقيمة 50 مليون ريال.

يذكر أن المزاد كان قد شهد إقبالاً كبيرًا تجاوز 13.8 ألف مشترك من أصحاب المؤسسات والشركات والمستثمرين السعوديين والخليجيين وأصحاب معارض السيارات من مختلف مناطق المملكة.