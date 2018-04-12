شركة الزامل توقع شراكة مع CMN الفرنسية لصناعة السفن

سعيد العجل(صدى):

أعلنت شركة الزامل لصناعة وصيانة السفن في الدمام عن توقيع شراكة مع شركة CMN الفرنسية لصناعة السفن، وذلك من أجل تطوير قدرات الشركة في مجال تصنيع السفن والزوارق السريعة في المملكة، وتشتمل الاتفاقية على قيام الشركتين بتصنيع عدد 39 سفينة، على أن يتم تصنيع 50% من هذه السفن في المملكة العربية السعودية في منشئات شركة الزامل في الدمام.

و تم توقيع هذه الاتفاقية تزامنًا مع زيارة ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الزامل لصناعة وصيانة السفن الدكتور عبدالرحمن الزامل أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر تفعيلاً لإحدى مبادرات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي أعلن عنها مؤخراً، والتي تركز على أهمية توطين ونقل التقنية والصناعة إلى المملكة، خصوصًا في مثل هذه الأنشطة التي تعد من القطاعات العشر الرئيسية المستهدفة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لزيادة الاستثمار المحلي والعمل على تحقيق الاستدامة من خلال توطينها داخل المملكة. لافتًا إلى اهتمام سمو ولي العهد بالقدرات والمنتجات المحلية مما يسهم في تحقيق مثل هذا الهدف والذي يعتبر قفزة عملاقة في نقل وتطوير صناعة السفن في المملكة.

وأشار إلى أن هذا العقد سيسهم بتحقيق الأهداف الرئيسية الأخرى للرؤية وهو توفير المنتجات والخدمات محلياً وعدم الاعتماد على المنتج الأجنبي بشكل كامل، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى زيادة فرص العمل في المملكة بشكل مباشر في هذا القطاع، وبشكل غير مباشر في قطاعات صناعية أخرى وخدمات مساندة مختلفة، وأكد على الاستعانة بأكثر من عشرين مصنع محلي مختلف لتصنيع وتوريد بعض القطع الخاصة بهذه السفن داخل المملكة، إضافة إلى العديد من مزودي الخدمات المتواجدين والمعتمدين لتقديم مثل هذه الخدمات، مما سينتج عنه العمل على الوصول إلى الهدف المنشود من قيادتنا الرشيدة وهو الوصول بالمحتوى المحلي إلى ما يعادل 50% من هذه العقود.