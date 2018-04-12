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بتكوين تواصل سلسلة خسائرها بانخفاض جديد

بتكوين تواصل سلسلة خسائرها بانخفاض جديد
عادل الحربي(صدى):

شهدت تعاملات، اليوم الخميس، انخفاض ” بتكوين ” ، لتستكمل سلسلة خسائرها التي بدأت يناير الماضي.

وسجلت ” بتكوين ” تراجع بنسبة 0.2% إلى 6839 دولاراً، بينما ارتفعت ” إيثيريوم ” بنسبة 1.4% إلى 422.9 دولار على منصة ” بيتفينكس ” في تمام الساعة 12:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد ” الريبل ” ارتفاع بنسبة 4.7% إلى 0.51 دولار، وارتفعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 1.6% إلى 664 دولاراً.

وارتفعت القيمة السوقية لإجمالي العملات الرقمية إلى 270.661 مليار دولار مقارنة بتسجيلها أمس الأربعاء 266 مليار دولار، وفقاً لـ ” كوين ماركت كاب “.


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