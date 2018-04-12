فوائد ” الديرما رولر ” وكيفية استخدامها في المنزل

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، أنه من بين التقنيات التي تبدو مؤلمة، تقنية وخز الوجه بالإبر، والتي تتوفّر في أداة تدعى “ديرما رولر” التي اجتاحت عالم التجميل مؤخراً وبقوة كبيرة، فما هي وهل تعدّ تلك الأداة المعجزة لبشرتكِ؟

ما هي الديرما رولر؟

الديرما رولر، هي جهاز دوار محمول، ذو يد مزودة في نهايتها بأسطوانة صغيرة، مغطّاة بمئات الإبر الصغيرة، تختلف أطوالها من جهاز إلى آخر، وتُستخدم من خلال دحرجتها على سطح البشرة، وتعمل الجروح الدقيقة جدًا ببشرتكِ على تحفيز الكولاجين والايلاستين، كما تؤدّي إلى إنتاج البروتين، الذي يجعل بشرتكِ مشدودة ونضرة، أكثر ممّا كانت عليه سابقًا.

هل الديرما رولر مؤلمة؟

على عكس ما قد تعتقدين، ستشعرين بوخز طفيف فقط، عند استخدامها بشكل صحيح، وعلى الرغم من مظهرها الذي يوحي بأنها مؤلمة، إلا أنها تجتاح عالم التجميل بقوة، واعلمي أنّ الشعور بالوخز وعملية الشفاء تعتمدان على طول الإبر، فكلما طالت الإبر، كان الجرح أعمق واستغرق الشفاء وقتًا أكبر، ولكن لا تقلقي.

فوائدها

تساعد الجروح السطحية التي تسبّبها الديرما رولر على الاستفادة من منتجات العناية بالبشرة بشكل أعمق، فتصبح أكثر فاعلية، كما أنها تساعد على علاج الخطوط الدقيقة المبكرة والتجاعيد، وتصبغ البشرة، والبقع الداكنة، وعلامات التمدّد وندبات حب الشباب والمسام الواسعة أيضاً، وبالإضافة إلى أنها تعالج مشكلة تساقط الشعر، فهي تعتبر علاجاً رائعاً ومثالياً، لمختلف مشاكل بشرتكِ وحتى شعركِ.

هل يمكنكِ استخدامها في المنزل؟

يمكنكِ ذلك، ولكن عليكِ الحذر، حيث يجب استشارة طبيب الجلدية، لمعرفة ما إذا كانت تناسبك أم لا. ولمعرفة ما يجب فعله وتجنّبه عند استخدامها، عليكِ فهم كيفية تطهيرها وتخزينها بالشكل المناسب.

كم مرّة يمكنكِ استخدام الديرما رولر؟

يرجع الأمر لكِ، ولكن في البداية، يٌفضل استخدامها مرتين في الشهر، ويمكنكِ زيادة عدد المرّات، إذا كان لديكِ الكثير من التجاعيد أو التصبغات، ولكن عليكِ استشارة طبيب الجلدية اولًا.