هل تحول صندوق التنمية العقاري إلى سمسار بعد ٤٤عام ؟

صندوق التنمية العقاري يتحول إلى سمسار بعد ٤٤عام من التاريخ المشرف وسط رفض كامل من جميع أبناء الوطن يترجم ذلك الرفض أحكام نهائية نافذة مكتسبة القطعية ضد الصندوق العقاري

للأسف الشديد مايحصل اليوم في صندوق التنمية العقاري شئ مؤسف ومشين يعكس واقع مؤلم يتألم منه أبناء الوطن ويتجرعون المر والعلقم وهم أغلى مايملك الوطن ابنائه فهم عماد نهضته والسد المنيع له من كل معتدي تسول له نفسه الأعتداء على الوطن ، فبعد انتظار تجاوز ١٥عام يحول أبناء الوطن إلى البنوك التجارية الربحية لكي يكونو عونا” لهذه البنوك لزيادة أرباحها ومدخراتها وأصولها على حساب المواطن محدود الدخل وبالرغم من وجود أمر كريم واضح وصريح من مقام سيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله معتمد من مجلس الوزراء بالرقم الوزاري:82

إلى أن المشرف العام للصندوق العقاري عطل وهمّش هذا الأمر مع أن النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية نص في المادة الثامنة

أن أمر ملك الدولة نافذ ولايعطل من أي شخص في الدولة كائنا” من كان مهما كانت صفته الأعتبارية نهائيا”

إلا أن الصندوق خالف النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية واساء لهذا الجهاز المحترم الذي ساهم خلال ٤٤عام في بناء مليون وحده سكنية على تراب الوطن وبالإضافة لما سبق صدرت أحكام نهائية مكتسبة القطعية غير قابلة للنقض أو الطعن أو الأعتراض ولاتنطبق عليها شروط الالتماس وفق المادة ٢٠٠ /١ من نظام المحاكم الإدارية بالمملكة في منطقة القصيم والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ونصت هذه الأحكام النهائية بالإجماع على إلغاء التصرف السلبي من الصندوق العقاري بتحويل للبنوك الربحية وكذلك مجلس الشورى صوت رسميا” بالإجماع ١٠٠٪؜

أن الصندوق خالف أنظمة الدولة المتعمدة من مجلس الوزراء