فعاليات توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي في مستشفى الإيمان العام

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى الإيمان العام صباح اليوم ممثلاً في قسم التوعية الصحية وقسم التغذية العلاجية فعاليات يوم الصحة العالمي والذي يأتي هذا العام تحت شعار “ الصحة للجميع ” وقد استهدفت الفعالية المراجعين والزوار والعاملين وتوعيتهم بطرق ونهج الحياة الصحية السليمة وتعزيز الصحة من خلال التوعية بالتغذية السليمة وأهمية الأنشطة البدنية , والنوم الصحي .

وافتتح مدير المستشفى عادل الغامدي الفعالية والمعرض التوعوي والذي اشتمل على العديد من الأركان ( ركن التغذية الصحية والذي يقدم معلومات عديدة عن التغذية الصحية كأنواع الغذاء ونظافته , وطرق طهيه , والدمج بين الأطعمة , وأنواع الأغذية التي تزيد من هرمون السعادة , وركن المعلومات الصحية ” وطريقك لحياة صحية ” , وكذلك ركن للفنانة التشكيلية أجوان الكريع والتي تشرح فيه تأثير الألوان على السعادة , بالإضافة إلى ركن لفحص السكري والضغط والوزن وتقديم الاستشارات الطبية .