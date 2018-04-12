فعاليات توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي في مستشفى الإيمان العام
نظم مستشفى الإيمان العام صباح اليوم ممثلاً في قسم التوعية الصحية وقسم التغذية العلاجية فعاليات يوم الصحة العالمي والذي يأتي هذا العام تحت شعار “ الصحة للجميع ” وقد استهدفت الفعالية المراجعين والزوار والعاملين وتوعيتهم بطرق ونهج الحياة الصحية السليمة وتعزيز الصحة من خلال التوعية بالتغذية السليمة وأهمية الأنشطة البدنية , والنوم الصحي .
وافتتح مدير المستشفى عادل الغامدي الفعالية والمعرض التوعوي والذي اشتمل على العديد من الأركان ( ركن التغذية الصحية والذي يقدم معلومات عديدة عن التغذية الصحية كأنواع الغذاء ونظافته , وطرق طهيه , والدمج بين الأطعمة , وأنواع الأغذية التي تزيد من هرمون السعادة , وركن المعلومات الصحية ” وطريقك لحياة صحية ” , وكذلك ركن للفنانة التشكيلية أجوان الكريع والتي تشرح فيه تأثير الألوان على السعادة , بالإضافة إلى ركن لفحص السكري والضغط والوزن وتقديم الاستشارات الطبية .
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