بالصور.. إزالة تعديات على موقع سياحي بـ ” هدا الطائف “

نايف السالم(صدى):

وجه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وكالة التعمير ” إدارة الأراضي والممتلكات ” بإزالة تعديات على موقع سياحي بمركز الهدا، حيث شملت إزالة منشأة مخالفة بدون مستمسكات شرعية أو رخصة نظامية، ومسح كل الإحداثات المخالفة بالموقع، كما جاء ذلك بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وتوعدت الأمانة كل من يقوم بالتعدي على الأراضي الحكومية البيضاء، بأنه سيتم تطبيق الأوامر السامية وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي تقضي بإزالة التعديات والإحداثات غير النظامية، بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة الرادعة بحق المخالفين.