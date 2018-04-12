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  3. ترامب: لم أحدد موعد الهجوم على سوريا ” قد يكون قريبا جدا أو بعيدا “

ترامب: لم أحدد موعد الهجوم على سوريا ” قد يكون قريبا جدا أو بعيدا “

ترامب: لم أحدد موعد الهجوم على سوريا ” قد يكون قريبا جدا أو بعيدا “
واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحدد بعد موعد الهجوم على مواقع النظام السوري، مشيراً إلى أن الموعد قد يكون قريباً جداً أو بعيداً.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45544 ] نشر منذ 46 دقيقة

تراجع الماخوذ ,,

[ عدد التعليقات: 9684 ] نشر منذ 40 دقيقة

كــــلام ألليــــــــل يمحـــــــيه ألنـــــــهار .

[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 34 دقيقة

راحت السكرة جت الفكرة يمكن تجئ السكرة مره ثانيه انا منيوم شفت القصصية ون غاسل يدي وأيقنت ٠

[ عدد التعليقات: 27053 ] نشر منذ 31 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه خذ وخل خذ وخل

[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 19 دقيقة

ههههه. او ربما بعد بدأ محاكمته الرشوية من طقعان وبوتن. راحت فلوسك ياللِّي ركنْت الي ترامب.

[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 18 دقيقة

الحرب خدعه يبي يطمنهم ثم يعكف ذيله ويهجم

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