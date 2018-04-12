نشر : منذ 50 دقيقة 1٬705 6 عربية ودولية ترامب: لم أحدد موعد الهجوم على سوريا ” قد يكون قريبا جدا أو بعيدا “ واشنطن(صدى): أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحدد بعد موعد الهجوم على مواقع النظام السوري، مشيراً إلى أن الموعد قد يكون قريباً جداً أو بعيداً. الوسوم:الهجوم, ترامب, سوريا, قريبًا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45544 ] نشر منذ 46 دقيقة
تراجع الماخوذ ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9684 ] نشر منذ 40 دقيقة
كــــلام ألليــــــــل يمحـــــــيه ألنـــــــهار .
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 34 دقيقة
راحت السكرة جت الفكرة يمكن تجئ السكرة مره ثانيه انا منيوم شفت القصصية ون غاسل يدي وأيقنت ٠
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27053 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه خذ وخل خذ وخل
abdul[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههه. او ربما بعد بدأ محاكمته الرشوية من طقعان وبوتن. راحت فلوسك ياللِّي ركنْت الي ترامب.
المر[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 18 دقيقة
الحرب خدعه يبي يطمنهم ثم يعكف ذيله ويهجم