صافرة ويلزية لمباراة الأهلي وأحد.. وتشيكية لمواجهة الهلال والفتح

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الخميس، عن حكام مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

ومن المقرر أن يدير مواجهة الهلال والفتح، الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش، بمساعدة مارتين ويلزيك، وإيفو نادفورنيك، وتركي الخضير.

ويدير الحكم الويلزي سيموت لي إيفانس مباراة الأهلي وأحد بمساعدة كلا من فيليب توماس، وليويس إدواردز، وسامي الجريس.

ومباراة الاتحاد والرائد يديرها الحكم النرويجي سفين موين، بينما عين فهد المرداسي لإدارة مواجهة الفيحاء والباطن.

ويدير مباراة الفيصلي والشباب الحكم الكرواتي إيفان بيبك، بينما يدير مواجهة القادسية والنصر مارك كلاتنبرغ.

وعُين الحكم البولندي دانيال ستيفنسكي حكما لمباراة الاتفاق والتعاون.