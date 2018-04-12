” أبو الغيط ” : قمة الدمام ستبعث إشارات واضحة لإيران
صرح أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن معظم القادة العرب سيحضرون ” قمة الدمام ” الأحد المقبل، ولن يتغيب عنها سوى المريض أو غير القادر على تحمّل أعباء السفر.
وقال ” أبو الغيط ” : ” القمة ستعقد في دولة عربية ذات أهمية كبيرة، كما أنهت ستبعث إشارات واضحة إلى إيران، تتعلق بتزويدها الحوثيين صواريخ باليستية، أُطلقت على أراضب المملكة أخيرًا ” .
أما فيما يتعلق بالملف القطري، فذكر ” الغيطي ” أنه غير مطروح على جدول أعمال القمة، مضيفًا: ” إنه ملف على الجانب ” .
وبالنسية للاتهامات الدولية، لنظام بشار الأسد، بإستخدام أسلحة كيماوية في ” دوما ” في الفترة الأخيرة، قائلًا: ” هناك قرارات دائمًا، ما تدرجها القمم العربية، بشجب استخدام الكيماوي، ضد الشعب السوري ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45544 ] نشر منذ 45 دقيقة
وفقكم الله لما فيه خير الأمه وكشف الغمه ,, آمين ,,
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 19 دقيقة
شبعنا استنكار وأخواتها ١+١ = تحديد موعد سحب الملشيات وترك الدول العربية ابخص بشعوبها وليس لدولة المجوس اي طريق بيننا بمدة زمنية محددة ولا نقل المعركة داخل عباة الخميني سنين ايران تبث سموم الإرهاب لابد من قطعة عاجل ولا يحتمل التأخير نريد هذه القمة افضل قمة بعمل وليس كلام في كلام ًمجاملات ٠