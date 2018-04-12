” أبو الغيط ” : قمة الدمام ستبعث إشارات واضحة لإيران

القاهرة(صدى):

صرح أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن معظم القادة العرب سيحضرون ” قمة الدمام ” الأحد المقبل، ولن يتغيب عنها سوى المريض أو غير القادر على تحمّل أعباء السفر.

وقال ” أبو الغيط ” : ” القمة ستعقد في دولة عربية ذات أهمية كبيرة، كما أنهت ستبعث إشارات واضحة إلى إيران، تتعلق بتزويدها الحوثيين صواريخ باليستية، أُطلقت على أراضب المملكة أخيرًا ” .

أما فيما يتعلق بالملف القطري، فذكر ” الغيطي ” أنه غير مطروح على جدول أعمال القمة، مضيفًا: ” إنه ملف على الجانب ” .

وبالنسية للاتهامات الدولية، لنظام بشار الأسد، بإستخدام أسلحة كيماوية في ” دوما ” في الفترة الأخيرة، قائلًا: ” هناك قرارات دائمًا، ما تدرجها القمم العربية، بشجب استخدام الكيماوي، ضد الشعب السوري ” .