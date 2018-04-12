” التأمينات ” تعلن الموعد الجديد لإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين الشهرية

حمود العنزي(صدى):

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف مستحقات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفي بالتاريخ الميلادي بدءاً من 1 يونيو 2018م، تنفيذاً للتوجيهات بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين في الدولة وفقاً للتقويم الميلادي، وإلى قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القاضي بتوحيد التقويم المتبع في منشآت القطاع الخاص لأداء الاشتراكات الشهرية ليكون وفق التقويم الميلادي.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبد الجبار الذي ذكر أن المؤسسة سوف تقوم بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفي بداية كل شهر ميلادي بدءاً من 1 يونيو 2018م.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بصرف المعاشات التأمينية الشهرية المستحقة للمستفيدين مقدماً في أول كل شهر، وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية بحيث أن المعاش الذي يصرف أول شهر يونيو هو معاش شهر يونيو، والمعاش الذي يصرف أول شهر يوليو هو معاش شهر يوليو وهكذا في جميع أشهر العام، مشيراً إلى أن معاش شهر رمضان سيتم صرفه في موعده المحدد (1 رمضان)، ومراعاة لاحتياجات المستفيدين المادية لمناسبة شهر رمضان المبارك المتبوع بعيد الفطر السعيد، فقد اختارت المؤسسة البدء بصرف المعاش بالتقويم الميلادي من شهر يونيو لموافقته 17 من شهر رمضان مما يعني صرف معاش يونيو بعد 17 يوماً فقط من صرف معاش شهر رمضان.

وأكد العبدالجبار أن المؤسسة حريصة على وصول المستحقات التأمينية لأصحابها بأسرع وقت ممكن عن طريق تحويلها بنظام سريع إلى الحسابات البنكية التي تم تحديدها من قبلهم في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

يذكر أن المؤسسة تصرف معاشات شهرية ما يقارب (1.700.000.000) ريال فيما يبلغ عدد المستفيدين أكثر من (360.000) مستفيد.