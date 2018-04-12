أمير الشمالية: الاحصائيات والبيانات الدقيقة ترفع جودة التحليل والتخطيط والمتابعة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة صالح بن محمد النذير يرافقه مساعد المدير للبحوث الدورية علي الغامدي.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تفعيل العمل الإحصائي ودوره المهم في رسم خطط التنمية وإعداد الاستراتيجيات، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين فرع الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مشرف ومُنظم للإحصاءات في المنطقة وجميع الجهات الحكومية، وكذلك في القطاع الخاص، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص الإحصائية.

ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع القطاعات التنموية ومنها القطاع الإحصائي في المملكة الذي شهد قفزات مهمة في قطاع البيانات والمعلومات، مؤكداً سموه أنَّ رؤية “المملكة 2030” اشتملتْ على برنامج تحول اقتصادي متكامل يتطلب من جميع الجهات سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص بأن تتواكب جهودهم الحالية والمستقبلية مع هذا التحول، حيث أصبح للقطاع الإحصائي أكثر أهمية في ظل الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس.

وأعرب مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة لما يقوم به فرع الهيئة، واعدًا بالعمل على تعزيز ثقافة الإحصاء في المجتمع، وتحقيق أهداف الهيئة، التي يعود نتاجها بالنفع على المنطقة وأهاليها.