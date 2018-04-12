تايكوندو الشباب والسلام يتنافسان على كأس التفوق العام

محمد السعران(صدى):

لا يزال فريق التايكوندو بنادي الشباب متصدراً قائمة الفرق المشاركة في منافسات التايكوندو للموسم الحالي حتى الجولة قبل الأخيرة برصيد (62) نقطة بفارق (13) نقطة عن وصيفه نادي السلام الذي يمتلك (49) نقطة ثم نادي أبها برصيد (35) نقطة يليهم نادي الترجي بـ (29) نقطة والهلال بـ (28) نقطة .

وقد تشهد الجولة الأخيرة فارق كبير بالنقاط لا سيما وأنها بطولتين قد توسّع الفارق بين المتصدر (نادي الشباب) وعن وصيفه في حال حصوله على المراتب المتقدمة بينما قد تشهد الجولة منافسة قوية في حال تقدّم الوصيف (نادي السلام) .

وسيتم تتويج البطل بكأس التفوق العام في نهاية بطولة المملكة المفتوحة الـ 39 على كأس الهيئة العامة للرياضة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19_21 أبريل الجاري في موسم شهد الكثير من الإثارة والتنافس بين الأندية ومدربيها .