فيديو فاضح لمشاري بويابس وعارضة الأزياء دانة الطويرش داخل غرفة نوم

متابعات(صدى):

أثار نجم السوشيال ميديا الكويتي مشاري بويابس وعارضة الأزياء دانة الطويرش، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشره مقطع فيديو لهما داخل غرفة نوم بإحدى الشقق ، حيث هاجمه المتابعون ووصفوا الفيديو بالغير أخلاقي.

وظهر مشاري بويابس والعارضة دانة الطويرش في الفيديو وهما في غرفة أحد الفنادق، حيث كان مشاري يعرف دانة على الغرفة ” هذي غرفة النوم ” ، بينما ردت عليه من باب المزاح “ تبي تسوي حركة؟ ” ..فيما أخذ هو بتعريفها بالغرفة والحمام، فعادت وقالت له “ خلنا نصور يا ماما ”.

وتعرض الثنائي للعديد من الانتقادات ما دفعهما للخروج والدفاع عن أنفسهما ، وقالت دانا في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل “ من كثر ما أضغط على نفسي أنا ما أتاثر، حلو الإنسان اللي عنده ثقة بنفسا، تشوف نرجسي مجنون مو غلط، لو غشمرته لمشاري قدام الكاميرا أنا عندي أحسن وأشرف من مليون منافقة ووقحة تمدحني قدام الكاميرا وتذمني من ورا ” .

فيما هاجم مشاري بدوره، منتقديه، مهددًا بمقاضاتهم، مبينًا أنه كان ودانة متواجدين معًا لتصوير إعلان عن شقق، وقال “ المهم أكو موضوع صرله يومين أو 3 ايام ساكت لهدف واحد، موضوع الفيديو اللي قاعديني دزونه باكاونتات، دانة اكثر من اخت واموت عليها، وقاعد اتغشمر وياها وانتم مالكم شغل، مكلم محامين، قاعدين يرصدون جميع الاكاونتات، رايحين نصور إعلان عن شقق، كل الاكاونتات تم رصدهم، لأن مالك حق تاخذه من سنابي وتحطه عندك ليش؟ أقسم بالله النذالة أبرك منكم بمليون مرة ” .