الأخضر في التصنيف الأول على رأس مجموعات كأس أسيا 2019

ماجد محمد(صدى):

جاء الأخضر في التصنيف الأول على رأس المجموعات، في تصنيف منتخبات كأس أسيا لعام 2019.

ومن المقرر أن تقام القرعة للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، يوم 4 مايو المقبل.

وبحسب نظام البطولة، فإن المنتخب الإماراتي المضيف للبطولة، جاء في المرتبة الأولى للقرعة، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية يوم 5 يناير 2019 على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وبحسب نظام القرعة، فقد جاءت منتخبات الإمارات والسعودية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإيران في المستوى الأولى من التصنيف، في حين ضم المستوى الثاني منتخبات الصين وسوريا وأوزبكستان والعراق وقطر وتايلاند.

أمام المستوى الثالث فإنه يضم منتخبات قرغيزستان التي تأهلت للمرة الأولى إلى النهائيات والتي حققت أكبر تقدم هذا الشهر في التصنيف العالمي، إلى جانب لبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام. وضم المستوى الرابع كل من كوريا الشمالية والفلبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان.